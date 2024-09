O Bayern de Munique começou sua caminhada na renovada Liga dos Campeões de forma estrondosa, derrotando o Dínamo de Zagreb por 9 a 2 nesta terça-feira (17), na Allianz Arena.

Na estreia do técnico Vincent Kompany na competição europeia, o Bayern não deu chance para o time croata com quatro gols de Harry Kane (19', 57', 73' e 78'), dois de Michael Olise (38' e 61') e Raphaël Guerreiro (33'), Leroy Sané (85') e Leon Goretzka (90'+2) marcando um cada.

"Estou muito feliz pelos jogadores. Marcaram gols, mas precisamos de mais controle. Esse momento vai chegar", destacou Kompany.

Depois de ficar sem títulos pela primeira vez desde 2011, o Gigante da Baviera recuperou a fome neste início de temporada. O time lidera a Bundesliga com três vitórias em três jogos e assume a liderança da primeira fase da Champions, um grupo único com 36 clubes que teve sua primeira rodada nesta terça-feira.

Apesar da esmagadora goleada, o Bayern sofreu no início do segundo tempo, quando o Dínamo marcou dois gols em dois minutos, com Bruno Petkovic (48') e Takuya Ogiwara (50') para diminuir para 3 a 2.

Mas os jogadores comandados por Kompany recuperaram rapidamente o controle da partida.

Kane marcou três de seus quatro gols cobrando pênalti, mas o espetáculo ficou por conta do gol de voleio de Guerreiro, o chute colocado de Sané e a cabeçada de Goretzka.

"Foi um jogo incrível, um pouco louco... Quatro gols é realmente uma grande noite, e marcar três de pênalti nunca tinha me acontecido", declarou um sorridente Kane.

A goleada poderia inclusive ter sido mais ampla, já que o Bayern teve dois gols anulados pela arbitragem.

A nota triste para o Bayern veio com a substituição no intervalo do goleiro e capitão Manuel Neuer, lesionado após uma forte queda no início do jogo em uma saída para o centro do campo. Ele foi substituído por Scen Ulreich, que sofreu os dois gols da equipe.

ole/pm/iga/cb/aam