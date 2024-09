SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um grupo de fãs da cantora Taylor Swift já arrecadou US$ 211 mil -cerca de R$ 1,1 milhão- em apoio à candidatura de Kamala Harris. As doações foram impulsionadas após Donald Trump dizer no último domingo que odeia a cantora.





Taylor Swift se posicionou sobre as eleições pela primeira vez após debate entre Harris e Trump, realizado na última terça-feira (11/9). A cantora fez uma publicação no Instagram declarando seu apoio à Kamala: "Acho que ela é uma líder firme e talentosa e acredito que podemos conquistar muito mais neste país se formos liderados pela calma, não pelo caos".





Inicialmente, apesar de não ter gostado da manifestação da cantora, o ex-presidente havia dito apenas que não era fã da artista. No entanto, o republicano foi mais agressivo em declaração no domingo (15), afirmando que odeia Taylor Swift.





Após a declaração de Trump, em cerca de 24 horas, a campanha Kamala faturou mais R$ 220 mil doados por fãs de Taylor. O republicano escreveu "EU ODEIO TAYLOR SWIFT!" em uma postagem na rede social Truth Social. A revista Fortune afirmou que, no período entre a publicação e o começo da tarde desta segunda-feira (16), os apoiadores da artista arrecadaram mais de US$ 40 mil (R$ 220 mil) em apoio à campanha democrata. As doações foram feitas para a iniciativa "Swifties for Kamala", criada e mantida pelos admiradores de Taylor.

A meta do grupo é arrecadar US$ 220 mil (R$ 1,2 milhão). A iniciativa foi criada logo após Joe Biden desistir da corrida presidencial, em 21 de julho, e antes mesmo da manifestação de Swift, feita no último dia 10. A iniciativa já mobilizou mais de 3.500 voluntários e recebeu apoio da cantora Carole King e dos senadores Elizabeth Warren, Kristen Gillibrand e Ed Markey. A própria Taylor, no entanto, não se pronunciou sobre a arrecadação dos fãs até o momento.





Equipe viu o ataque como uma oportunidade de chamar a atenção do público usando memes e músicas da artista. "Nós dizemos como transformar essa emoção em ação. Os swifties [fãs de Taylor Swift] sabem que os haters vão odiar, mas também sabemos que podemos fazer mais do que apenas sacudir, sacudir, sacudir", disse um dos membros à revista, fazendo uma referência à canção "Shake It Off.





"Swifties for Kamala" se apresenta como uma coalizão de fãs dedicados a preservar e fortalecer a democracia dos EUA, além de tornar a votação e a política acessíveis. Entre os princípios defendidos pela equipe, estão os direitos das pessoas LGBT+, liberdade reprodutiva em todos os estados, cessa-fogo permanente entre Israel e Hamas, acolhimento de imigrantes e atenção à questão da mudança climática.





Público é incentivado a se voluntariar. O grupo sugere que os fãs se inscrevam como mesários voluntários, sejam operadores de telemarketing -nos EUA, é comum que apoiadores dos partidos liguem para os eleitores apresentando as propostas dos candidatos- ou escrevam cartas e cartões postais para os moradores dos "estados roxos".