Um duto de gás natural pegou fogo nesta segunda-feira (16) em uma área residencial do estado do Texas, no sul dos Estados Unidos, obrigando evacuações em residências e locais públicos, informaram as autoridades.

"As autoridades locais implementaram evacuações nas áreas próximas", informou em um comunicado a cidade de Deer Park, onde ocorreu o incidente a leste de Houston. "As causas do incêndio estão atualmente sob investigação", acrescentou.

Imagens da estação local KHOU 11 mostravam uma enorme chama vertical. Alguns moradores relataram ter ouvido uma explosão antes do incêndio.

A empresa proprietária do duto, Energy Transfer, informou à AFP que a linha em chamas "foi isolada para que o produto residual possa queimar sozinho de maneira segura", embora não houvesse um tempo estimado para a combustão total. Autoridades locais disseram que o processo pode levar várias horas.

A Energy Transfer também informou que, de acordo com informações preliminares, um veículo particular poderia ter colidido com a estrutura, que depois pegou fogo.

Citado pela imprensa, Adrián García, comissário do condado de Harris - ao qual pertence a localidade afetada - informou que cerca de 350 residências estão na área do incêndio.

Bombeiros lançavam água nos telhados das casas próximas ao incêndio para proteger as estruturas, devido às altas temperaturas geradas pelas chamas. Algumas já estavam visivelmente afetadas. A área também inclui supermercados, restaurantes e escolas.

mav/atm/jb/mvv