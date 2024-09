PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ISRAEL IÊMEN PALESTINOS: Centro de Israel é atingido por míssil disparado por rebeldes huthis do Iêmen

ESPANHA VENEZUELA: Espanha rejeita acusações de que tenta 'desestabilizar' a Venezuela

=== ISRAEL IÊMEN PALESTINOS ===

JERUSALÉM:

Centro de Israel é atingido por míssil disparado por rebeldes huthis do Iêmen

Um míssil disparado pelos rebeldes huthis do Iêmen atingiu o centro de Israel neste domingo (15), sem deixar vítimas, mas aumentando as tensões no Oriente Médio, quase um ano após o início da guerra em Gaza. (palestinos conflito Israel Iêmen, 906 palavras, já transmitida)

=== ESPANHA VENEZUELA ===

MADRI:

Espanha rejeita acusações de que tenta 'desestabilizar' a Venezuela

A Espanha rejeitou, neste domingo (15), as acusações da Venezuela de promover um plano para "desestabilizar" o governo de Caracas, após a detenção no sábado de três americanos, dois espanhóis e um tcheco no país sul-americano por supostas conexões com um complô contra o presidente Nicolás Maduro.

(EUA Venezuela oposição diplomacia Espanha eleições, 615 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Após feito histórico, tripulação da primeira missão espacial privada retorna com sucesso à Terra

A missão Polaris Dawn, da empresa SpaceX, pousou neste domingo (15) na costa da Flórida, Estados Unidos, depois de sua tripulação fazer história com a primeira caminhada espacial realizada por civis.

(EUA PolarisDawn espaço SpaceX, 513 palavras, já transmitida)

MÉXICO:

Como a reforma judicial impactará a economia do México?

A economia do México entrou em um território desconhecido e incerto para negócios e crescimento, após a aprovação de uma reforma que torna o país o primeiro a eleger todos os seus juízes por voto popular.

(México EUA Canadá política economia comércio, 600 palavras, a ser transmitida)

-- EUROPA

PARIS:

Repressão e espírito de revolta no Irã marcam os dois anos da morte de Mahsa Amini

O balanço da revolta popular que há dois anos soprou os ventos de mudança no Irã sob o lema "Mulher, Vida, Liberdade" é particularmente sombrio, embora os ativistas, presos ou em exílio, se agarrem à esperança de que nem tudo foi em vão.

(Irã mulheres religião manifestações direitos, 500 palavras, a ser transmitida)

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

Fed se prepara para cortar suas taxas pela primeira vez desde 2020

O Federal Reserve (Fed, banco central americano) se prepara para reduzir suas taxas de juros de referência durante a sua reunião de política monetária esta semana, pela primeira vez desde 2020.

(EUA economia inflação macroeconomia, 600 palavras, a ser transmitida)

=== ARTE E CULTURA ===

LOS ANGELES:

'Xógum' vive expectativa de conquistar vitória histórica no Emmy

A série épica “Xógum: A Gloriosa Saga do Japão”, ambientada no período feudal do país nipônico, chega como uma das favoritas com 25 indicações ao prêmio Emmy, que será entregue neste domingo (15), em Los Angeles. A produção pode se tornar a primeira em língua não inglesa a vencer na categoria de Melhor Série de Drama.

(EUA televisão Emmy prêmio, 545 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

