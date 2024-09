O Japão mobilizou caças em resposta à presença de aeronaves russas que sobrevoaram as imediações do arquipélago pela primeira vez em cinco anos, informou o Ministério da Defesa nipônico.

Um comunicado afirma que aviões Tu-142 do Exército russo sobrevoaram o arquipélago na quinta-feira, da região sul de Okinawa até a ilha de Hokkaido, ao norte.

Os aviões não entraram no espaço aéreo japonês, mas sobrevoaram uma área em disputa entre Tóquio e Moscou, afirmou um funcionário do ministério à AFP na sexta-feira.

"Em resposta, mobilizamos em caráter de urgência aviões de combate das forças de defesa aérea", afirma o comunicado.

A última vez que a aviação russa cercou o Japão foi em 2019, segundo a fonte ministerial, mas naquela ocasião essa ocasião com bombardeiros que entraram no espaço aéreo japonês.

Esta semana, as forças navais da Rússia e da China iniciaram operações conjuntas no Mar do Japão, que vai deste arquipélago até a península coreana e a costa leste russa.

As manobras são parte de um exercício naval descrito pelo presidente russo, Vladimir Putin, como o mais importante do tipo em três décadas.

