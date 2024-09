Uma mulher não identificada foi atacada por lontras no Parque Recreativo Tanjung Aru, em Sabah (Malásia), na quarta-feira (11/9). Ela estava correndo no local com uma amiga.

De acordo com o relato, a mulher foi cercada por oito lontras. Apesar da aparência fofa, esses animais possuem dentes grandes e afiados, que atacaram suas pernas, perfurando a calça legging que ela vestia. A vítima também foi mordida nos braços e sofreu ferimentos profundos, ficando coberta de sangue nas pernas, nos braços e na cabeça.













Segundo o Daily Express, a vítima foi levada ao hospital, onde recebeu atendimento médico. Uma equipe especializada em vida selvagem foi enviada ao parque para monitorar os animais. A equipe acredita que as lontras não encontraram comida, já que costumam ser alimentadas pelos visitantes do local.

O Departamento de Vida Selvagem de Sabah afirmou que as lontras entraram no lago do parque em busca de alimento e acabaram atacando a mulher. Esse não foi o primeiro ataque desses animais, o que destacou a necessidade de reforçar a proibição de que os visitantes alimentem as "primas do furão".