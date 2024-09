PRINCIPAIS NOTÍCIAS

EUA ESPAÇO: SpaceX faz história com primeira caminhada espacial privada

PAPA ÁSIA PACÍFICO: Papa Francisco pede proteção à 'dignidade dos trabalhadores migrantes' em visita à Singapura

WASHINGTON:

SpaceX faz história com primeira caminhada espacial privada

A SpaceX realizou a primeira caminhada espacial privada da história nesta quinta-feira (12) com sua missão Polaris Dawn, na qual dois tripulantes se aventuraram a sair de sua nave em seus trajes brancos e cinzas.

SINGAPURA:

Papa Francisco pede proteção à 'dignidade dos trabalhadores migrantes' em visita à Singapura

O papa Francisco fez um apelo nesta quinta-feira (12) por proteção à "dignidade dos trabalhadores migrantes", e a quem deve ser garantido um "salário justo", em um discurso para as autoridades de Singapura, última escala de sua longa viagem pela Ásia e Oceania.

SÃO PAULO:

'Faz o M': Pablo Marçal, o candidato conservador que sacode a disputa à Prefeitura de São Paulo

Ele se sente como um peixe dentro d'água nas redes sociais, usa a provocação como estratégia e surfa a onda conservadora que levou ao poder Jair Bolsonaro, Donald Trump e Javier Milei. Pablo Marçal, de 37 anos, candidato do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), sacode a disputa à Prefeitura de São Paulo.

LIMA:

Ex-presidente peruano Alberto Fujimori morre aos 86 anos

O ex-presidente do Peru Alberto Fujimori, que havia sido libertado da prisão em dezembro quando cumpria uma condenação por crimes contra a humanidade, morreu na quarta-feira (11), aos 86 anos, em sua residência, onde se recuperava de um tratamento de câncer.

HOUMA, Estados Unidos:

Francine vira tempestade depois de provocar inundações e cortes de energia na Louisiana

O fenômeno Francine foi rebaixado para a categoria tempestade tropical quando se deslocava na quarta-feira (11) sobre a Louisiana, no sul dos Estados Unidos, onde provocou chuvas, inundações, cortes de energia e alguns danos materiais.

MADRI:

Premiê da Espanha recebe opositor venezuelano González Urrutia em momento de tensão entre Caracas e Madri

O primeiro-ministro da Espanha, o socialista Pedro Sánchez, recebeu nesta quinta-feira (12) o candidato opositor venezuelano Edmundo González Urrutia, que chegou a Madri no domingo para pedir asilo político, em um momento de grande tensão na relação entre os dois países.

HANÓI:

Tufão Yagi deixa rastro de destruição e mais de 200 mortos em sua passagem pelo Sudeste Asiático

Milhões de pessoas no sudeste da Ásia ainda enfrentam as consequências da passagem do tufão Yagi, que deixou mais de 200 mortos, provocou grandes inundações e muitos danos materiais.

LIANYUNGANG, China:

China exporta suas técnicas de vigilância para o mundo

A China organiza nesta semana o Fórum de Cooperação Global em Segurança Pública, onde expõe o poder de sua indústria de vigilância, que exporta câmeras de segurança, tecnologias de DNA de alta precisão e softwares de reconhecimento facial para todo o mundo.

GENEBRA:

Mais da metade da população mundial conta com proteção social

Pela primeira vez, mais da metade da população mundial tem algum tipo de proteção social, afirmou nesta quinta-feira(12) a Organização Internacional do Trabalho (OIT), embora esse progresso ainda seja lento.

LONDRES:

'Girassóis' de Van Gogh em forma de tríptico serão exibidos em Londres

Cem anos depois de adquirir um quadro da série "Os Girassóis", a National Gallery de Londres abre no sábado (14) uma retrospectiva de Vincent Van Gogh, com três obras do pintor holandês concebidas como um tríptico e reunidas pela primeira vez.

(GB museu França pintura, 400 palavras, já transmitida)

