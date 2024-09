Depois da promissora estreia em Dublin, onde a Inglaterra venceu a Irlanda por 2 a 0 no sábado, mostrando um bom futebol, Lee Carsley, o treinador interino, encara com entusiasmo seu primeiro jogo em Wembley no comando dos 'Three Lions', que recebem a Finlândia nesta terça-feira (10), também pela Liga das Nações.

"Continuo querendo ver que jogamos com esse controle", declarou o ex-treinador da seleção Sub-21 da Inglaterra, nomeado técnico interino da seleção principal em agosto, após a saída de Gareth Southgate em meados de julho, um dia depois da derrota para a Espanha na final da Eurocopa.

"Acho importante que nos ver jogar gere entusiasmo", destacou o novo treinador, cuja seleção mostrou um futebol mais sedutor do que aquele que a levou à final da Eurocopa.

"Acho que quando os torcedores vêm assistir a Inglaterra jogar em casa, esperam ver um futebol ofensivo, esperam ver oportunidades", acrescentou.

Para Carsley "foi um momento de muito orgulho estar no outro dia na área técnica (contra a Irlanda)". Além disso, manifestou o desejo de "mais uma grande noite para os jogadores na terça-feira".

Lee Carsley foi responsável pela preparação dos jogos contra a Irlanda e a Finlândia, mas a Federação Inglesa (FA) especificou então que o seu período como interino poderia ser prolongado.

