O Manchester United chegou a um acordo de colaboração com as autoridades locais para estudar como os planos de reconstrução ou substituição de Old Trafford poderiam impactar o bairro em que está localizado o emblemático 'Teatro dos Sonhos'.

O grupo de trabalho 'Old Trafford Regeneration' foi criado em março, sob a presidência do dirigente da Federação Internacional de Atletismo, Sebastian Coe.

O trabalho do grupo será reunir ideias e possíveis repercussões sobre a construção de um novo estádio com capacidade para 100.000 pessoas, em vez da renovação do Old Trafford, casa do Manchester United desde 1910, que atualmente pode receber 74.310 espectadores.

Entretanto, nenhuma decisão deve ser tomada até o final do ano.

Nesta segunda-feira, os 'Diabos Vermelhos' anunciaram que o clube será representado por uma equipe de conselheiros que farão uma análise sobre como um novo estádio ou uma renovação do atual podem impulsionar uma regeneração social e econômica mais ampla.

A Câmara Municipal de Trafford e a Autoridade Combinada da Grande Manchester também participam desta nova colaboração, informou o clube.

"O objetivo deste projeto único não é apenas desenvolver um estádio de padrão mundial para o norte da Inglaterra, mas garantir que traga benefícios sociais e econômicos para a área local e a região", declarou Coe.

O coproprietário do Manchester United, Jim Ratcliffe, afirmou em fevereiro que o projeto de reconstrução, com um novo estádio no centro da cidade, teria um custo de dois bilhões de libras (US$ 2,6 bilhões ou R$ 14,5 bilhões na cotação atual).

