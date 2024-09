O partido no poder russo, "Rússia Unida", reivindicou nesta segunda-feira (9) uma vitória esmagadora nas eleições de 6 a 8 de setembro em 83 regiões do país, em conflito com a Ucrânia.

O secretário em exercício do Comitê Geral do partido, Vladimir Yakushev, afirmou que seus candidatos conquistaram os 25 mandatos de liderança regional que estavam em jogo.

As eleições ocorreram em 83 regiões, mas nem todas tiveram a mesma importância.

Entre as 25 regiões que elegeram seus governadores estão Kursk, onde a Ucrânia lançou uma grande ofensiva em 6 de agosto, São Petersburgo, a segunda cidade do país, e a península ucraniana da Crimeia, anexada por Moscou em 2014.

Yakushev observou que os candidatos do "Rússia Unida" também venceram três eleições antecipadas para a Duma, a câmara baixa do Parlamento.

"O Rússia Unida venceu com uma margem muito ampla. O partido apresentou mais de 36 mil candidatos para 35 mil mandatos e ganhou a maioria absoluta deles", comemorou Yakushev, citado pela agência de notícias Ria Novosti.

O partido, insistiu, "confirmou sua posição de força política dominante, de partido da maioria e de partido do presidente russo" Vladimir Putin.

Também foram eleitos 308 ex-combatentes que participaram do atual conflito na Ucrânia, acrescentou.

Desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022, as autoridades russas silenciaram as vozes dissidentes no país.

A maioria das figuras da oposição está presa, exilada ou morta.

Muitas ONGs e veículos de comunicação independentes denunciaram eleições sem oposição real e fraude sistemática.

