FOLHAPRESS - A Venezuela comunicou o governo Lula (PT) que revogou unilateralmente a custódia diplomática do Brasil sobre a embaixada da Argentina em Caracas, onde seis pessoas ligadas à oposição estão asiladas.





O Itamaraty entende que o edifício ainda está sob proteção do Brasil, uma vez que regras do direito internacional estabelecem que cabe à Argentina, governada por Javier Milei, indicar um país substituto para representá-la na capital venezuelana.

"De acordo com o que estabelecem as Convenções de Viena sobre Relações Diplomáticas e sobre Relações Consulares, o Brasil permanecerá com a custódia e a defesa dos interesses argentinos até que o governo argentino indique outro Estado aceitável para o governo venezuelano para exercer as referidas funções", disse o Itamaraty, em nota.





No comunicado, o ministério das Relações Exteriores também afirma que "recebeu com surpresa" a intenção do regime chavista de revogar a proteção diplomática. Também ressaltou que a embaixada da Argentina é inviolável nos termos das Convenções de Viena, que regem as relações diplomáticas.





.O caso é acompanhado com extrema preocupação no governo Lula, uma vez que a embaixada da Argentina está sob um cerco de forças policiais chavistas e sem eletricidade, segundo um dos coordenadores da oposição ali asilados.





Uma pessoa que acompanha o tema afirmou à Folha há um diplomata brasileiro no local.

Argentina





A representação argentina em Caracas está sob proteção diplomática do Brasil desde 5 de agosto, quando a ditadura chavista expulsou os diplomatas do país. Além da embaixada argentina, o governo Lula também se responsabilizou pela missão do Peru.





O cerco de forças de segurança na embaixada argentina começou na noite de sexta-feira (6/9), segundo Pedro Urruchurtu Noselli, coordenador internacional da campanha de María Corina Machado.





Noselli está asilado ali desde março. Na sexta, publicou no Instagram que homens encapuzados e armados rodeavam a embaixada.





Segundo explica, o cerco teria começado por volta das 19h, e permanecia até 22h. Vídeos publicados no perfil de Noselli mostram carros das forças de segurança patrulhando pela rua.





Outra integrante da oposição venezuelana afirmou que a energia do prédio foi desligada.





A ministra da Segurança argentina, Patricia Bullrich, disse que o Sebin, o serviço secreto venezuelano, cercou o prédio "com o objetivo de entrar e violar todas as normas internacionais".





Em mensagem de áudio publicada no Instagram, dirigida aos venezuelanos, Bullrich disse que "estamos consternados com o que está acontecendo, a possível incursão e tomada da embaixada argentina, que neste momento está sob a bandeira do Brasil".





Bullrich prosseguiu: "Este é um chamado a toda a comunidade internacional, a todos os venezuelanos, para resistir a essa brutalidade do regime absolutamente autoritário e ditatorial de Maduro. Nós argentinos estamos absolutamente decididos a não permitir que nossa embaixada seja roubada ou haja uma intromissão."