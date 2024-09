A seleção do México fará um amistoso contra o Valencia da Espanha em outubro, como parte de sua preparação para a Copa do Mundo de 2026, que o país será anfitrião com Estados Unidos e Canadá.

"Nossa seleção nacional receberá o Valencia no emblemático estádio Cuauhtémoc de Puebla (centro de México) no próximo dia 12 de outubro", informou a Federação Mexicana de Futebol nesta sexta-feira (6).

O México voltará ao estádio Cuauhtémoc depois de 17 anos, desde o dia 9 de setembro de 2007, em jogo contra o Panamá.

Depois de enfrentar o Valencia, a seleção mexicana fará outro amistoso, contra os Estados Unidos, no dia 15 de outubro, no estádio do Chivas Guadalajara, em Jalisco (oeste).

str/cl/cb