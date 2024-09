Vinte migrantes estavam desaparecidos nesta quarta-feira (4) após o naufrágio de uma embarcação no Mediterrâneo, perto da ilha italiana de Lampedusa, informou a seção italiana do Alto Comissariado da ONU para Refugiados (ACNUR).

"Vinte pessoas estão desaparecidas no Mediterrâneo após um naufrágio em 1º de setembro, de acordo com sobreviventes", escreveu Chiara Cardoletti, da ACNUR, no X (antigo Twitter).

"Os sete sobreviventes, acolhidos pela nossa equipe em Lampedusa, estão em estado crítico. Muitos deles teriam perdido familiares", precisou.

Os meios de comunicação italianos, por sua vez, mencionam 21 pessoas desaparecidas, incluindo três crianças.

Os sobreviventes, que são sírios, foram resgatados pelos guardas-costeiros italianos.

Em 2023, mais de 3.000 migrantes foram dados como desaparecidos após tentarem cruzar o Mediterrâneo, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

De acordo com dados do Ministério do Interior italiano, as chegadas por mar diminuíram consideravelmente desde o início do ano: 43.061 pessoas desembarcaram na Itália entre 1º de janeiro e 4 de setembro, em comparação com 115.177 no mesmo período em 2023.

