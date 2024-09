O técnico do Chile, Ricardo Gareca, afirmou nesta terça-feira (3) que, apesar da ausência do craque Lionel Messi na partida das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 contra sua seleção, a Argentina continua forte.

"Vejo a Argentina bem. Prefiro que Messi não esteja, mas isso não invalida a categoria nem todos os recursos que a seleção argentina tem", disse Gareca na coletiva de imprensa antes do duelo contra a 'Albiceleste', na próxima quinta-feira, em Buenos Aires.

"A Argentina não contou com Messi e Di María e eles fizeram os jogos com grande desempenho", acrescentou o técnico argentino da 'Roja'.

Gareca reconheceu que vai tentar fazer "um jogo parecido com o da Copa América (quando o Chile perdeu por 1 a 0 para a Argentina). Dessa vez jogamos bem, tivemos oportunidades e espero ter um futebol mais fluido".

Com cinco pontos, o Chile é o oitavo colocado, de um total de 10 seleções, à frente apenas de Bolívia e Peru. Já a Argentina lidera a tabela sul-americana com 15 pontos.

A 'Roja' vem de um desempenho decepcionante na Copa América-2024, nos Estados Unidos, onde foi eliminada sem conseguir uma vitória ou marcar gols.

Porém, Gareca não fará grandes alterações em seu esquema e visará apenas "corrigir" a falta de pontaria.

"Me parece que estamos numa fase em que não há muito tempo para experimentar, mas sim para nos sustentarmos, exigirmos e melhorarmos", disse ele.

"Acho que temos boas chances de retomar o que vimos na preparação para a Copa América", acrescentou o técnico, se referindo aos amistosos em que o Chile venceu a Albânia e o Paraguai por 3 a 0 e perdeu por 3 a 2 para a França.

O Chile teve quatro treinadores, sem sucesso, entre 2017 e 2023 até a chegada do argentino Ricardo Gareca, que fará sua estreia nas Eliminatórias nesta quinta-feira.

Depois do duelo contra a Argentina, a 'Roja' vai receber a Bolívia, em Santiago, na próxima terça-feira.

