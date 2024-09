A embaixada dos Estados Unidos em Honduras negou nesta terça-feira (3) que fechará após cancelar o tratado bilateral de extradição por parte da presidente Xiomara Castro, na semana passada.

"Circulam notícias falsas sobre um suposto encerramento das operações da Embaixada dos Estados Unidos em Honduras. Queremos elucidar que isso não é verdade", publicou a missão diplomática na rede social X.

"A Embaixada continua e continuará funcionando normalmente", acrescentou.

Há seis dias, a presidente de esquerda pôs fim ao tratado que permitia a prisão de poderosos traficantes de droga, afirmando que a medida visa evitar que Washington o utilizasse contra soldados que lhe eram leais e facilitasse uma tentativa de golpe de Estado.

A oposição alegou, por sua vez, que o governo cancelou o tratado para se proteger.

No sábado, um cunhado e um sobrinho da presidente renunciaram: o secretário do Congresso, o deputado Carlos Zelaya, após admitir ao Ministério Público que se reuniu com traficantes de drogas em 2013, e seu filho, o ministro da Defesa, José Manuel Zelaya.

