Pelo menos quatro pessoas foram mortas a tiros em um trem na cidade americana de Chicago nesta segunda-feira (2), e um suspeito foi detido, informou a polícia local.

O Departamento de Polícia de Chicago, no estado de Illinois, relatou que respondeu a uma chamada de emergência na manhã desta segunda-feira e, ao chegar à estação de trem de Forest Park, encontrou as quatro vítimas.

"Três foram declaradas mortas no local, a quarta foi levada para o Centro Médico da Universidade de Loyola em Maywood, onde foi declarada morta mais tarde", informou a polícia em um comunicado.

A polícia de Chicago divulgou uma descrição do suposto criminoso com base em imagens capturadas por câmeras de vigilância, e um suspeito foi detido posteriormente com uma arma de fogo que foi confiscada, disse o comunicado.

"Este parece ser um incidente isolado, sem ameaça imediata para a comunidade", sublinhou a nota oficial.

Chicago opera uma das maiores redes de transporte público dos Estados Unidos, com mais de 317 mil pessoas utilizando seu sistema de trens em um dia útil típico, de acordo com a Autoridade de Trânsito de Chicago.

A violência armada é comum nos Estados Unidos, um país onde há mais armas de fogo do que pessoas. As tentativas de restringir os direitos relativos à compra, posse e uso de armas sempre encontram forte resistência política, principalmente em círculos conservadores.

Este ano, houve pelo menos 378 ataques em massa (que envolvem pelo menos quatro vítimas) em todo os Estados Unidos, de acordo com a ONG independente Gun Violence Archive.

Em junho, o diretor-geral dos serviços sanitários federais dos EUA publicou um relatório histórico no qual classificou a violência armada como uma "crise de saúde pública" e pediu controles amplos para sua compra e posse.

