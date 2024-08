O Bayer Leverkusen, atual campeão e invicto no Campeonato Alemão desde maio de 2023, foi derrotado em casa pelo RB Leipzig por 3 a 2 neste sábado (31), com dois gols de Lois Openda, um resultado que encerrou uma série de 35 seguidos sem perder da equipe na Bundesliga.

O Leipzig aproveitou a vitória para assumir provisoriamente a ponta da tabela, com seis pontos em duas rodadas, à espera dos jogos de domingo, nos quais três times com três pontos, entre eles o Bayern de Munique, tentarão manter os 100% de aproveitamento.

O Leverkusen não perdia no Campeonato Alemão desde o dia 27 de maio de 2023, quando foi derrotado por 3 a 0 pelo Bochum.

Desde o início da temporada passada, o time do técnico Xabi Alonso só havia perdido um jogo entre todas as competições, a final da Liga Europa diante da Atalanta.

E a tarde começou bem para o 'Werkself', que dominou o primeiro tempo abrindo 2 a 0 com Jeremy Fripong (39') e Alejandro Grimaldo (45)'.

O jogo tinha cara de goleada para o Leverkusen, com a defesa do Leipzig totalmente atordoada e o técnico Marco Rose expulso aos 26 minutos por reclamação. Mas os visitantes reagiram e diminuíram antes do intervalo marcando com Kevin Kampl (45'+7).

O gol mudou totalmente a cara da partida na volta dos vestiários. Lois Openda empatou no início da segunda etapa (57') e, na reta final, fez o gol da virada com um chute que passou por entre as pernas do zagueiro Edmond Tapsoba (80').

Nos últimos minutos, o Leverkusen ainda teve chances de evitar a derrota, mas pela primeira vez em 15 meses o milagre dos acréscimos não aconteceu.

- Dortmund empata com um a menos -

Mais cedo, o Borussia Dortmund empatou sem gols com o Werder Bremen, um resultado que não foi de todo ruim, já que o time do técnico Nuri Sahin ficou com um jogador a menos logo aos 17 minutos de jogo, com a expulsão do lateral-esquerdo Nico Schlotterbeck.

Uma curiosidade sobre o confronto: foi o primeiro 0 a 0 da história entre as duas equipes, após 55 jogos oficiais.

Por sua vez, o Stuttgart, atual vice-campeão, desperdiçou uma vantagem de dois gols acabou empatando em 3 a 3 com o Mainz.

Depois de abrir 2 a 0 em 15 minutos, o time sofreu o empate no início do segundo tempo e marcou o gol que parecia ser o da vitória na reta final com Fabian Rieder (87'), mas o Mainz buscou o empate mais uma vez nos acréscimos com Maxim Leitsch (90'+4).

-- Jogos da 2ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Union Berlin - St Pauli 1 - 0

- Sábado:

Stuttgart - Mainz 3 - 3

Eintracht Frankfurt - Hoffenheim 3 - 1

Werder Bremen - Borussia Dortmund 0 - 0

Bochum - B. Mönchengladbach 0 - 2

Holstein Kiel - Wolfsburg 0 - 2

Bayer Leverkusen - RB Leipzig 2 - 3

- Domingo:

(10h30) Heidenheim - Augsburg

(12h30) Bayern de Munique - Freiburg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. RB Leipzig 6 2 2 0 0 4 2 2

2. Borussia Dortmund 4 2 1 1 0 2 0 2

3. Union Berlin 4 2 1 1 0 2 1 1

4. Freiburg 3 1 1 0 0 3 1 2

5. Heidenheim 3 1 1 0 0 2 0 2

6. B. Mönchengladbach 3 2 1 0 1 4 3 1

. Wolfsburg 3 2 1 0 1 4 3 1

8. Bayern de Munique 3 1 1 0 0 3 2 1

9. Bayer Leverkusen 3 2 1 0 1 5 5 0

10. Eintracht Frankfurt 3 2 1 0 1 3 3 0

11. Hoffenheim 3 2 1 0 1 4 5 -1

12. Mainz 2 2 0 2 0 4 4 0

13. Werder Bremen 2 2 0 2 0 2 2 0

14. Augsburg 1 1 0 1 0 2 2 0

15. Stuttgart 1 2 0 1 1 4 6 -2

16. Holstein Kiel 0 2 0 0 2 2 5 -3

17. St Pauli 0 2 0 0 2 0 3 -3

. Bochum 0 2 0 0 2 0 3 -3

cpb/nip/iga/mfr/cb