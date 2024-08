O Fluminense anunciou nesta sexta-feira (30) a transferência do volante André para o inglês Wolverhampton, um valor recorde para o tricolor carioca.

"Os dois clubes chegaram a um acordo que faz do Moleque de Xerém a maior venda da história do Tricolor. O atleta, que escreveu seu nome na galeria de grandes ídolos do clube, viajou na quinta-feira (29/08) para a Inglaterra. O clube segue com 10% da mais-valia de uma futura venda do jogador", afirmou o time carioca em comunicado.

O Flu não divulgou os números da transferência, mas a imprensa brasileira garantiu que a venda foi fixada em 22 milhões de euros (R$ 137 milhões) e mais 3 milhões em variáveis (R$ 18,7 milhões).

André, de 23 anos, era um dos destaques do atual campeão da Libertadores e durante meses houve rumores de sua saída para a Premier League.

O jogador, que chegou ao Fluminense aos 12 anos, se despede do clube carioca após 198 jogos e quatro gols marcados, sendo titular indiscutível do time que conquistou a Libertadores de 2023 e a Recopa Sul-Americana de 2024.

Suas boas atuações no Fluzão lhe renderam a convocação para a seleção brasileira, pela qual disputou cinco partidas no ano passado.

André também conquistou o Campeonato Carioca em 2022 e 2023 pelo tricolor das Laranjeiras.

Desde o ano passado, especulava-se sobre sua transferência para o futebol inglês, embora o Fluminense tenha conseguido mantê-lo até o fim da Libertadores.

Neste ano, o time tricolor negociou sua venda para o Fulham de Londres, um dos times que mais se interessaram pelo jogador, mas, no final, as partes acabaram não chegando a um acordo.

André é o segundo titular do time campeão da Libertadores que vai embora, depois do zagueiro Nino, vendido ao russo Zenit de São Petersburgo em janeiro.

Se antecipando à saída de André, o time carioca contratou recentemente o meia uruguaio Facundo Bernal, de 20 anos, do Defensor.

