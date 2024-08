O astro português Cristiano Ronaldo jogará pela seleção de Portugal nas próximas duas partidas da Liga das Nações, em setembro, contra Croácia (5 de setembro) e Escócia (8 de setembro), apesar de sua atuação discreta na Euro-2024.

O jogador de 39 anos não marcou naquela que foi a sua sexta Eurocopa, onde Portugal perdeu nas quartas de final para a França, mas continua contando com a confiança do técnico Roberto Martínez.

"Quando eu deixar a seleção nacional, não contarei a ninguém antes de anunciar. Por enquanto, sinto que sou capaz de ajudar a seleção", garantiu Ronaldo à televisão portuguesa nesta semana.

Cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, Cristiano Ronaldo joga pelo Al-Nassr da Arábia Saudita há dois anos. A ausência por lesão do atacante do Paris Saint-Germain Gonçalo Ramos torna a sucessão do craque português ainda mais complicada.

Por sua vez, a seleção belga não terá uma das suas principais figuras, o atacante Romelu Lukaku, para enfrentar Israel (6 de setembro) e França (9 de setembro).

Lukaku, recentemente contratado pelo Napoli, pediu para descansar depois de um verão movimentado que terminou com sua transferência do Chelsea para a equipe do sul da Itália.

O goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois, continua sem ser convocado pela seleção belga devido ao conflito com o técnico Domenico Tedesco.

