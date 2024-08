A economia dos EUA expandiu-se mais do que o inicialmente previsto no segundo trimestre deste ano, informou o Departamento de Comércio nesta quinta-feira (29), devido aos gastos dos consumidores mais elevados do que o estimado.

A maior economia do mundo cresceu a uma taxa anual de 3% entre abril e junho, acima dos 2,8% de uma estimativa anterior.

“A atualização refletiu principalmente uma revisão para cima dos gastos dos consumidores”, disse o relatório.

O consumo inesperadamente alto - apesar das taxas de juros ainda mais altas - ajudou a impulsionar a economia dos EUA nos últimos tempos.

Entretanto, como as famílias estão esgotando as poupanças da era da pandemia, esperava-se que o consumo recuasse.

Na última revisão, o aumento dos gastos foi parcialmente compensado por revisões para baixo em outras áreas, como investimento empresarial, exportações e gastos do governo. As importações, por outro lado, foram revisadas para cima.

Em setembro, espera-se que o Federal Reserve (Fed, Banco Central americano) reduza as taxas de juros pela primeira vez desde a pandemia, o que poderia impulsionar a economia.

