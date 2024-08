O Exército de Israel afirmou nesta quarta-feira (18) que "eliminou nove terroristas armados" em uma operação durante a noite em vários pontos do norte da Cisjordânia.

As forças israelenses "iniciaram uma operação antiterrorista", afirma um comunicado militar, segundo o qual três "terroristas" morreram em um "ataque aéreo" em Jenin, outros dois foram "eliminados" em Jenin e Tulkarem e quatro morreram em "uma operação aérea antiterrorista na área de Faraa", no Vale do Jordão.

bur-rcb/dv/jm/an/fp