Young Boys da Suíça, RB Salzburg da Áustria e Sparta Praga da República Tcheca se classificaram para a nova Liga dos Campeões nesta terça-feira (27), ao vencerem seus respectivos confrontos do playoff de acesso.

O campeão suíço, Young Boys, retorna à competição depois de vencer o Galatasaray por 1 a 0 na Turquia, com gol do francês Alan Virginius, num jogo em que o goleiro do time da casa, o uruguaio Fernando Muslera, foi expulso por agredir um jogador adversário.

O RB Salzburg vai disputar o torneio pela sexta vez consecutiva ao empatar em casa com o Dinamo de Kiev em 1 a 1, após vitória por 2 a 0 no jogo de ida.

E o Sparta Praga venceu por 2 a 0 o Malmö, adversário a quem já havia derrotado pelo mesmo placar no jogo de ida, disputado na Suécia.

Os quatro últimos classificados para a primeira fase da Champions serão definidos na quarta-feira.

-- Jogos de volta do playoff de acesso da Liga dos Campeões:

Terça-feira:

Galatasaray (TUR) - Young Boys (SUI) 0 - 1

Sparta Praga (CZE) - Malmö (SUE) 2 - 0

RB Salzburg (AUT) - Dinamo de Kiev (UCR) 1 - 1

Quarta-feira:

Qarabag (AZE) - Dinamo Zagreb (CRO) (0-3 na ida)

Slavia Praga (CZE) - Lille (FRA) (0-2 na ida)

Estrela Vermelha (SRV) - Bodo/Glimt (NOR) (1-2 na ida)

Slovan Bratislava (SVK) - Midtjylland (DIN) (1-1 na ida)

