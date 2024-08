O aplicativo Telegram afirmou neste domingo que seu CEO, o franco-russo Pavel Durov, não tem “nada a esconder”, depois que o executivo foi preso na França por crimes relacionados à plataforma.

“Ele não tem nada a esconder e viaja com frequência à Europa”, ressaltou a empresa em publicação no aplicativo, acrescentando que a plataforma “cumpre as leis da União Europeia. Sua moderação segue os padrões da indústria.”

