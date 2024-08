Uma família sofreu um grande susto após frequentar um restaurante japonês de Salinas, na Califórnia, Estados Unidos. O estabelecimento serviu vinho como se fosse suco para uma criança de dois anos, que começou a falar arrastado e a cair.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A mãe, Noemi Valencia, e seu companheiro, perceberam que a menina começou a tremer. "Ela estava cambaleando, caindo, encostada nas paredes, não conseguia manter a cabeça erguida e falava arrastado", descreve a mãe para a emissora KSBW 8.





O copo de "suco" da filha estava com tampa. Noemi então o cheirou e percebeu rapidamente que ali tinha álcool. A família correu para o pronto-socorro, onde exames revelaram o índice de álcool no sangue da menina: 0,12%. O índice é quase o dobro do limite legal para adultos dirigirem nos Estados Unidos.





De acordo com um gerente do restaurante, um garçom deu à criança vinho caseiro, que estava em um rótulo que dizia "suco de maçã". O Departamento de Controle de Bebidas da Califórnia alegou estar ciente do incidente e que trabalha com as autoridades locais para investigar.





A criança já está completamente recuperada. A mãe ainda alerta os pais para sempre provarem "o que é servido aos seus filhos" e pede ao restaurante para que "tome as devidas precauções sobre como armazenar e etiquetar as coisas".