Vinte e sete pessoas morreram, nesta sexta-feira (23), no Nepal, em um acidente de ônibus no qual viajavam turistas indianos e que caiu em um rio a partir de uma rodovia, informaram as autoridades locais.

"Das 43 [pessoas que estavam a bordo], um total de 27 morreu", declarou à AFP Janardan Gautam, um funcionário do distrito de Tanahun, no centro do país.

Os socorristas tiveram que tirar os passageiros do rio Marsyangdi.

Outros 16 passageiros feridos foram enviados em helicóptero militar a Katmandu para receberem tratamento.

Segundo as autoridades, todas as pessoas que estavam a bordo do ônibus eram cidadãos indianos que estavam em Pokhara na noite anterior e iam para Katmandu.

"Entre os mortos, 26 corpos estão atualmente em um hospital local e serão enviados a Pokhara depois de completar todos os trâmites", disse Gautam. Uma pessoa morreu enquanto recebia tratamento no hospital de Bharatpur.

"Nos concentramos no resgate, agora investigamos o incidente", acrescentou o funcionário.

Entre abril de 2023 e abril de 2024, quase 2.400 pessoas perderam a vida nas rodovias do Nepal, segundo números de governo.

A temporada de monções faz com que a viagem pela rodovia seja ainda mais perigosa, pois as chuvas provocam deslizamentos e inundações.

