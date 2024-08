Um grupo de organizações ambientalistas e de direitos humanos anunciou nesta quinta-feira que processou o governo da Finlândia por violar a legislação de proteção ao meio ambiente ao não tomar medidas adequadas para cumprir seus objetivos climáticos.

As seis organizações afirmaram em um comunicado que a Finlândia adotou em 2022 "um dos principais objetivos climáticos de emissões líquidas zero entre as nações industrializadas, comprometendo-se a alcançar a neutralidade até 2035 e emissões líquidas negativas a partir de então".

Na ação apresentada ao Tribunal Supremo Administrativo da Finlândia, os grupos alegaram que a "falta de ação climática adequada" por parte do governo de direita da Finlândia viola a lei do país sobre o clima.

"Nosso governo não implementa soluções, cancela ações já definidas e se recusa a rever o desatualizado plano da Finlândia para o uso da terra e a silvicultura", disse Kaisa Kosonen, assessora do Greenpeace.

"Isto constitui uma violação da lei sobre o clima, por isso é nosso dever como ONG tomar medidas legais", acrescentou.

Segundo as organizações, a Finlândia não segue um caminho adequado para cumprir as metas de redução de emissões, principalmente devido à exploração madeireira excessiva e à falta de esforços para reduzir as emissões nos setores agrícola e dos transportes.

A ação foi apresentada em 2 de agosto pela Associação Finlandesa para a Conservação da Natureza, Greenpeace Norden, Anistia Internacional Finlândia, Avós pelo Clima, Liga Finlandesa pela Natureza e Juventude Sami Finlandesa.

