A rede de 'fast-food' americana McDonald's anunciou nesta quarta-feira (21) que investirá 1,31 bilhão de dólares (7,21 bilhões de reais na cotação atual) e criará más de 24 mil empregos no Reino Unido e Irlanda nos próximos quatro anos.

A empresa, que celebra seus 50 anos no Reino Unido, indicou no comunicado que pretende abrir "mais de 200 novos restaurantes nos próximos quatro anos" em ambos os países, e que modernizará os mais de 1.500 já existentes.

O McDonald's emprega mais de 170.000 pessoas no Reino Unido, acrescentou a nota.

O anúncio é parte de seu plano de construir 10.000 restaurantes adicionais no mundo até 2027.

O McDonald's publicou no final de julho resultados muito inferiores às expectativas no segundo trimestre, ao registrar uma redução nas vendas em todo o mundo, especialmente no Oriente Médio e na China.

