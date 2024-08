Após dois empates na quinta-feira, a primeira vitória da temporada 2024-2025 do campeonato espanhol veio nesta sexta-feira (16) com o Celta de Vigo, que superou o Alavés em casa por 2 a 1, em duelo válido pela primeira rodada.

A vitória no estádio de Balaídos foi de virada, depois que o Alavés abriu o placar aos 17 minutos com gol de Kike. No segundo tempo, a equipe galega reagiu com gols do sueco Williot Swedberg (66') e Iago Aspas na reta final (84').

No outro jogo desta sexta-feira houve mais um empate. O Sevilla ficou na frente em duas ocasiões em sua visita ao Las Palmas, que, no entanto, conseguiu por duas vezes restabelecer a igualdade no placar.

O Sevilla balançou a rede com um gol contra de Álex Suárez (25') e um gol de Juanlu Sánchez na segunda etapa (61'). Pelos 'canarios', Tanguy Nianzou Kouassi também marcou um gol contra (42') e Sandro Ramírez (71') fechou o placar em 2 a 2.

Neste sábado a primeira rodada de La Liga continua com mais dois jogos, entre os quais se destaca a visita do novo Barcelona do técnico Hansi Flick ao Valencia.

O atual campeão, o Real Madrid, joga no domingo no estádio do Mallorca.

A equipe 'merengue' já estreou oficialmente na temporada na quarta-feira, ao conquistar a Supercopa da Uefa com uma vitória por 2 a 0 sobre a italiana Atalanta. Seu mais novo craque, o francês Kylian Mbappé, marcou o segundo gol da decisão.

--- Programação e resultados da 1ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília):

- Quinta-feira:

Athletic Bilbao - Getafe 1 - 1

Betis - Girona 1 - 1

- Sexta-feira:

Celta Vigo - Alavés 2 - 1

Las Palmas - Sevilla 2 - 2

- Sábado:

(14h00) Osasuna - Leganés

(16h30) Valencia - Barcelona

- Domingo:

(14h00) Real Sociedad - Rayo Vallecano

(16h30) Mallorca - Real Madrid

- Segunda-feira:

(14h00) Valladolid - Espanyol

(16h30) Villarreal - Atlético de Madrid

bur/dr/cl/aam/rpr