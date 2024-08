A polonesa Iga Swiatek, número um do ranking mundial feminino, venceu com autoridade nesta sexta-feira (16) Marta Kostyuk pela segunda vez nesta temporada e se classificou para as quartas de final do Masters de Cincinnati, categoria WTA 1000, por 6-2 e 6-2.

A primeira cabeça-de-chave voltou a derrotar a ucraniana, a quem havia eliminado em Indian Wells, em março passado, e agora lidera o confronto direto por 3 a 0 sem ter perdido um único set.

Devido à chuva que caiu durante toda a manhã, Swiatek entrou na quadra sem ter se exercitado antes do jogo, mas não demonstrou desconforto.

Swiatek conseguiu finalizar a partida de forma eficaz depois de lutar em três sets na rodada anterior para derrotar a russa naturalizada francesa Varvara Gracheva, apesar de ter desperdiçado alguns match points.

A polonesa conquistou a 29ª vitória da temporada na categoria Masters e disputará as quartas de final na elite pela 18ª vez.

--- Resultados do Aberto de Cincinnati desta sexta-feira, 16 de agosto:

2ª rodada (simples feminino):

Jessica Pegula (EUA/N.6) x Karolina Muchova (CZE) 5-7, 6-4, 6-2

Zheng Qinwen (CHN/N.7) x Magdalena Frech (POL) 6-1, 7-5

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) x Caroline Wozniacki (DIN) 7-5, 6-4

3ª rodada (simples feminino):

Iga Swiatek (POL/N.1) x Marta Kostyuk (UCR/N.15) 6-2, 6-2

Liudmila Samsonova (RUS/N.10) x Elina Avanesyan (ARM) 4-6, 6-0, 6-3

