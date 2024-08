O Flamengo venceu o Bolívar por 2 a 0 nesta quinta-feira (15), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores-2024 e vai defender essa importante vantagem de dois gols na temida altitude de La Paz na partida de volta.

Luiz Araújo abriu o placar com meia hora de jogo, após uma bela jogada coletiva do time carioca. Arrascaeta tabelou com Pedro, e o atacante lançou para Araújo chutar na saída de Lampe.

No segundo tempo, sem Pedro (que se machucou e foi substituído por Gabigol), o Flamengo percebeu a falta do seu centroavante, principalmente na hora em que precisou de um pivô.

O Bolívar assustou os donos da casa na reta final (86'), quando em um contra-ataque Yomar Rocha mandou uma cabeçada no travessão.

Mas a torcida rubro-negra respirou aliviada nos últimos instantes do tempo regulamentar (90') quando o zagueiro Léo Pereira desviou de cabeça para o fundo da rede um escanteio cobrado por Luiz Araújo.

Embora não tenha feito um grande jogo, o time carioca teve muitas chances de marcar e vencer por uma diferença maior.

Com este resultado, o Bolívar, que já venceu o Flamengo em casa por 2 a 1 na fase de grupos, confia no fator casa para avançar às quartas de final.

Se vencer por dois gols, a classificação será decidida na disputa de pênaltis, enquanto se o Bolívar vencer por três ou mais gols, garantirá a vaga na próxima fase.

Já o Flamengo pode até perder por um gol de diferença para avançar no torneio.

--- Ficha técnica:

Copa Libertadores 2024 - Oitavas de final - Partida de ida

Flamengo - Bolívar 2 - 0

Estádio: Maracanã (Rio de Janeiro)

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Gols:

Flamengo: Luiz Araujo (29'), Léo Pereira (89')

Cartões amarelos:

Flamengo: Pulgar (52'), De La Cruz (60')

Bolívar: Justiniano (30')

Escalações:

Flamengo: Agustin Rossi - Guillermo Varela (Wesley 85'), Léo Pereira, Fabricio Bruno, Ayrton - Luiz Araujo, Erick Pulgar (Carlinhos 71'), Arrascaeta, Gérson (cap.), De La Cruz - Pedro (Gabigol 38'). Técnico: Tite.

Bolívar: Carlos Lampe - Jesus Sagredo, Renzo Orihuela, Anderson Ordóñez, José Manuel Sagredo - Fernando Saucedo, Leonel Justiniano (cap.) (Ervin Vaca 83'), Ramiro Vaca - Bruno Savio (Alex Granell Nogue 77'), Alfio Oviedo, Fábio (Yomar Rocha 67'). Técnico: Flavio Horacio Robatto.

