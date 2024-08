Os Jogos Olímpicos de Paris mostraram "a verdadeira cara da França", afirmou nesta segunda-feira (12) o presidente francês, Emmanuel Macron, a vários profissionais mobilizados para o evento, que foi "um sucesso em termos de segurança, organização e também um sucesso no esporte e em termos de público".

"Vivemos duas semanas em um país com a sensação de que o ar estava mais leve (...). Não queremos que a vida volte ao normal", acrescentou o chefe de Estado durante uma recepção nos jardins do Palácio do Eliseu.

