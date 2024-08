A Justiça da Colômbia impôs uma pena de prisão a um cidadão colombiano-libanês que teria supostos vínculos com o movimento islamista Hezbollah e que é acusado de tráfico ilegal de carvão para o Oriente Médio e de lavagem de dinheiro, informou o Ministério Público neste sábado (10).

Um juiz "impôs uma medida de segurança em uma prisão ao cidadão colombiano-libanês Mahdy Akil Helbawi, conhecido como Jonathan ou El Jefe", observou a entidade em seu site.

Acrescentou que o detido "foi acusado dos crimes de aproveitamento ilícito de recursos naturais, lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito de terceiros e uso de documento falso".

A captura de Akil Helbawi ocorreu na cidade de Cúcuta (nordeste, na fronteira com a Venezuela) após receber informações do Federal Bureau of Investigation (FBI) – polícia federal dos Estados Unidos – sobre sua presença em território colombiano.

O detido estaria produzindo carvão ilegalmente desde 2016 em áreas rurais do departamento de La Guajira (nordeste) para exportá-lo ao Oriente Médio, onde "estaria vinculado ao Hezbollah", segundo o MP colombiano.

"Parte dos recursos teria sido usada para financiar a organização terrorista muçulmana Hezbollah", acrescentou a instituição.

Akil Helbawi é também acusado de lavar mais de 4,976 bilhões de pesos colombianos (cerca de 6,6 milhões de reais) através de operações de comércio exterior.

