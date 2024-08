Os Estados Unidos se classificaram para a sua oitava final olímpica consecutiva no basquete feminino, ao derrotarem com autoridade a Austrália por 85-64, nesta sexta-feira (9), nas semifinais dos Jogos de Paris-2024.

Medalhista de bronze há dois anos na Copa do Mundo, a Austrália em nenhum momento fez frente à seleção americana (45-27 no intervalo).

Sete vezes campeã olímpica consecutiva, a equipe formada pelas melhores da WNBA disputará no domingo o oitavo ouro seguido contra o vencedor do duelo França-Bélgica às 16h (horário de Brasília).

Essa foi a 60ª vitória consecutiva das americanas no torneio olímpico. A última derrota data de 5 de agosto de 1992, uma semifinal contra a CEI (equipes das ex-repúblicas da União Soviética naquela edição das Olimpíadas, em Barcelona).

Após a vitória com um pouco mais de dificuldade sobre a Nigéria na quarta-feira, nas quartas de final (88-74), os Estados Unidos mostraram um jogo mais consistente nesta sexta-feira, sob os olhares do astro da NBA Kevin Durant, que jogará a final masculina contra a França no sábado.

A Austrália, que havia se destacado nas quartas de final contra a Sérvia (85-67), resistiu apenas um quarto nesta sexta-feira (20-16).

Em três minutos, sofreu 10 pontos a 0 no início do segundo quarto, com cestas de três de Kahleah Copper, Sabrina Ionescu e Jewell Loyd.

Assim como no restante do torneio, se destacaram pelos Estados Unidos a capitã Breana Stewart (16 pontos, 6 rebotes e 5 assistências) e A'ja Wilson (10 pontos, 8 rebotes e 4 bloqueios).

Com esta vitória, a estrela Diana Taurasi, de 42 anos, que jogou apenas seis minutos, se aproxima do sexto ouro em seis participações olímpicas – um recorde.

