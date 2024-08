O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, reforçou a importância de "alcançar rapidamente" um acordo para a libertação dos reféns em Gaza durante uma conversa telefônica com seu homólogo americano Lloyd Austin, segundo um comunicado divulgado nesta sexta-feira (9).

Ambos concordaram com a "urgência" do assunto, acrescentou.

Os países mediadores do conflito – Catar, Egito e Estados Unidos – pediram na quinta-feira que as partes retomem as negociações em 15 de agosto para "fechar as lacunas restantes e iniciar a implementação do acordo sem mais demora".

Israel concordou em retomar as negociações e "concluir os detalhes da finalização de um acordo", anunciou o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Após dez meses de guerra, as negociações indiretas entre Israel e o movimento palestino conduziram apenas a uma breve trégua em novembro, quando foram libertados mais de cem reféns detidos pelo Hamas.

Esta última abordagem ocorre em meio à preocupação por uma possível ampliação regional do conflito após a morte do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, atribuída a Israel, sucedido por Yahya Sinwar, suposto mentor do ataque de 7 de outubro que desencadeou a guerra.

