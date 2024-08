Quincy Wilson, com 16 anos, sete meses e um dia, se tornou o americano mais jovem a competir no atletismo dos Jogos Olímpicos, ao participar da prova do revezamento 4x400m nesta sexta-feira (9).

Wilson teve um dia complicado, com o tempo de 47 segundos e 27 centésimos, passando o bastão na penúltima posição, longe do grande desempenho que mostrou durante a temporada.

O time americano, apesar de tudo, conseguiu se recuperar e terminar a série na terceira posição, garantindo vaga na final de sábado.

"Foi incrível, o público me carregou, assim como a minha determinação. Sabia que tinha três excelentes corredores comigo", declarou o jovem.

"Estou orgulhoso dele, fez um bom trabalho", comentou seu experiente companheiro de revezamento Vernon Norwood. "Disse a ele antes da corrida que aproveitasse o momento, que ele está aqui porque merece. É um privilégio para poucas pessoas no mundo".

Quincy Wilson foi o sexto colocado nos 400m rasos nas classificatórias americanas em junho, resultado que garantiu sua vaga para o revezamento nos Jogos de Paris.

Nesta temporada, o jovem velocista conseguiu correr a distância em 44 segundos e 20 centésimos, recorde mundial na categoria sub-18.

