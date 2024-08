A Organização para a Cooperação Islâmica (OCI) acusou Israel, nesta quarta-feira (7), de ser "inteiramente responsável" pelo assassinato do líder político do movimento islamista palestino Hamas, Ismail Haniyeh, na semana passada no Irã, que prometeu se vingar.

A OCI, integrada por 57 países, informou que "considera Israel, potência ocupante ilegal, inteiramente responsável por este ataque abominável", que constitui um "grave ataque" à soberania do Irã, segundo um comunicado publicado ao final de uma reunião extraordinária na cidade costeira de Jidá, na Arábia Saudita.

