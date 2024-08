O comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 (COJO) reafirmou, nesta terça-feira (6), o seu objetivo de reduzir pela metade o consumo de embalagens de plástico descartáveis em relação a Londres-2012.

O anúncio foi feito apesar da profusão de garrafas da Coca-Cola, um dos principais patrocinadores do evento olímpico, nos diversos locais da capital francesa.

Fanta, Sprite e Coca-Cola circulam incessantemente nas instalações olímpicas, onde funcionários foram vistos esvaziando garrafas plásticas em copos reutilizáveis - uma prática que, segundo alguns, vai contra a promessa dos Jogos de serem os mais ecológicos da história.

A Coca-Cola Company anunciou em maio que cerca de 10 milhões dos 18 milhões de refrigerantes servidos aos espectadores seriam "sem plástico descartável".

Mas a gigante sediada em Atlanta (Estados Unidos) destacou que devido a "problemas técnicos e logísticos" foi obrigada a usar plásticos, apesar de os espectadores estarem proibidos de ter acesso às instalações olímpicas com embalagens descartáveis.

Um jornalista da AFP confirmou que garrafas de vidro foram esvaziadas em copos vermelhos e brancos na sede da natação.

Embora 700 fontes de água tenham sido instaladas nos locais do evento esportivo, copos de plástico estão sendo usados onde não é possível usar copos de vidro, disse Georgina Grenon, responsável de sustentabilidade dos Jogos de Paris.

Em um comunicado de imprensa da última sexta-feira, a Coca-Cola indicou que tinha que se adaptar a cada local e encontrar "as melhores condições de segurança e qualidade de alimentos", tendo em conta as limitações técnicas e logísticas, como o fornecimento de água e eletricidade, e o espaço de armazenamento.

O evento olímpico parisiense mantém o plano de reduzir significativamente o uso de embalagens plásticas em relação aos Jogos de Londres-2012, segundo o comitê organizador.

"De acordo com as nossas estimativas do que será servido (...) acreditamos que conseguiremos essa redução de 50% no plástico descartável", disse Grenon, especificando que as garrafas colocadas em copos não são levadas em conta para esse objetivo.

bur-jum-cda-eab/ju/iga/ma/aa/dd