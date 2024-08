O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) negou o pedido da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para que a atacante Marta, suspensa, pudesse disputar a semifinal do futebol feminino nos Jogos Olímpicos de Paris nesta terça-feira (6), contra a Espanha, em jogo programado para as 16h00 (horário de Brasília).

"O Árbitro Único designado para decidir sobre a solicitação, a Sra. Laila El Shentenawi, do Egito, realizou audiência com as partes por videoconferência na manhã desta terça-feira. Dada a urgência, emitiu sua decisão à tarde, negando o pedido", informou o TAS em comunicado publicado horas antes do início da partida.

A CBF, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) e a própria Marta compareceram na segunda-feira à maior instância da justiça desportiva para tentar reverter a suspensão e liberar a camisa 10 da Seleção para o duelo que vale vaga na final olímpica.

O recurso interposto no TAS pedia uma redução do gancho de dois jogos depois do cartão vermelho que Marta recebeu por uma entrada dura na jogadora Olga Carmona, na derrota do Brasil justamente para a Espanha (2 a 0), pela terceira e última rodada da fase de grupos.

O primeiro dos jogos de suspensão foi cumprido nas quartas de final, na vitória brasileira sobre a anfitriã França por 1 a 0.

Com a manutenção da sanção, Marta só poderá voltar à equipe em uma eventual final ou na disputa pela medalha de bronze.

raa/mcd/cb/aa