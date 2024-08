A brasileira Dora Varella se classificou para a final do skate park feminino dos Jogos Olímpicos de Paris nesta terça-feira (6).

Com a nota 82.29, Dora terminou na oitava colocação, a última que dava vaga na disputa por medalhas.

Isadora Pacheco (9º), com 82.07, e Raicca Ventura (12º), com 76.24, as outras representantes do Brasil na modalidade, não avançaram.

A melhor na classificação geral foi a japonesa Hiraki Kokona (88.07), medalha de prata nos Jogos de Tóquio-2020. A britânica Sky Brown, que também foi ao pódio na capital japonesa (bronze), é outra que está na final, depois de avançar na quarta colocação (84.75).

A final do skate park feminino será disputada ainda nesta terça-feira, a partir das 12h00 (horário de Brasília). Cada skatista terá três voltas no parque urbano La Concorde, em Paris. Quem conseguir a melhor nota fica com a medalha de ouro.

cb/fp