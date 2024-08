Os Estados Unidos deportaram para a Guatemala um ex-chefe da polícia local envolvido na morte de duas pessoas em uma comunidade indígena, incluindo um canadense, informou a polícia nesta segunda-feira (5).

"O ex-policial acusado de crimes no Canadá e na Guatemala foi deportado e preso", declarou a Polícia da Guatemala na rede social X, junto a um vídeo no qual se vê o ex-agente descendo algemado de um avião no aeroporto da capital.

Vásquez, de 33 anos, é acusado na Guatemala de "crimes de execução extrajudicial e desaparecimento forçado", acrescentou.

Ele foi preso em 11 de junho em McAllen, no estado do Texas, informou o ministro do Interior guatemalteco, Francisco Jiménez.

O ex-policial havia fugido para os Estados Unidos após o assassinato de um guatemalteco e de um canadense no município de San Andrés Itzapa, cerca de 35 quilômetros a oeste da Cidade da Guatemala.

Em 18 de abril, em um incidente confuso, as vítimas foram detidas pela polícia daquele município onde Vásquez era chefe da delegacia.

O canadense morreu em um hospital após supostamente ter sido espancado por agentes, enquanto o corpo da outra pessoa foi localizado dias depois.

Quatro policiais, incluindo duas mulheres, também foram presos pelo crime de execução extrajudicial.

