PRINCIPAIS NOTÍCIAS

JOGOS OLÍMPICOS: Rebeca Andrade é ouro no solo da ginástica em Paris

ISRAEL GAZA LÍBANO: Manobras diplomáticas para evitar escalada militar no Oriente Médio

BANGLADESH MANIFESTAÇÕES: Primeira-ministra de Bangladesh foge do país e militares anunciam governo provisório

=== JOGOS OLÍMPICOS ===

PARIS:

Acompanhamento dos Jogos Olímpicos de Paris-2024

PARIS:

Rebeca Andrade supera Biles e é ouro no solo da ginástica em Paris

Rebeca Andrade conquistou a medalha de ouro no solo da ginástica artística dos Jogos Olímpicos de Paris nesta segunda-feira (5), superando na final as americanas Simone Biles, que ficou com a prata, e Jordan Chiles, bronze.

(BRA Oly ginástica)

MARSELHA:

Sem Marta, Brasil enfrenta Espanha na semifinal olímpica do futebol feminino

Sem Marta, suspensa, a Seleção brasileira de futebol feminino vai disputar a semifinal olímpica nesta terça-feira (6) contra a Espanha de Aitana Bonmatí e Alexia Putellas.

(BRA fbl Paris ESP 2024 Oly mulheres, 400 palavras, já transmitida)

PARIS:

O sonho da brasileira Bruna Alexandre, atleta paralímpica que estreia nos Jogos Olímpicos

Quando a brasileira Bruna Alexandre começou a jogar tênis de mesa, nunca pensou que seria uma atleta olímpica. Para uma menina que perdeu braço logo após nascer parecia um sonho inalcançável. Mas ela nunca deixou de treinar e disputará seus primeiros Jogos Olímpicos e seus quartos Paralímpicos em Paris.

(BRA Mulheres París 2024 Paralímpicos Oly tênis mesa, 630 palavras, já transmitida)

PARIS:

Boxe olímpico na corda bamba após anos de escândalo

O boxe olímpico, cuja relação com o COI não vivia seu melhor momento antes dos Jogos Olímpicos, protagonizou a primeira grande polêmica esportiva nos Jogos de Paris com a questão do gênero de duas atletas.

(Paris boxe 2024 ALG Oly, 620 palavras, já transmitida)

=== ISRAEL GAZA LÍBANO ===

JERUSALÉM:

Manobras diplomáticas para evitar escalada militar no Oriente Médio

As manobras diplomáticas para tentar evitar uma escalada militar no Oriente Médio entre Irã e seus aliados, de um lado, e Israel, de outro, se intensificaram nesta segunda-feira(5), em um momento em que muitos países pedem a seus cidadãos que abandonem o Líbano.

(Israel palestinos conflito Líbano, 820 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== BANGLADESH MANIFESTAÇÕES ===

DACA:

Primeira-ministra de Bangladesh foge do país e militares anunciam governo provisório

A primeira-ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, fugiu nesta segunda-feira (5) do país que governou durante 15 anos e os militares anunciaram um "governo provisório", após mais de um mês de protestos violentos que deixaram pelo menos 300 mortos nesta nação do sul da Ásia.

(Bangladesh política estudantes manifestação, 750 palavras, já transmitida(

FOTOS, VIDEO

DACA:

Sheikh Hasina, a Dama de Ferro de Bangladesh derrubada por uma revolta popular

Sheikh Hasina, a primeira-ministra de Bangladesh obrigada a renunciar por uma onda de protestos, simbolizou em um primeiro momento a luta pela democracia, mas seu governo foi marcado pela detenção de opositores e denúncias de violações dos direitos humanos.

(Bangladesh eleições política direitos, 700 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

CARACAS:

UE não reconhece reeleição de Maduro e aumenta pressão internacional

A União Europeia (UE) aumentou no domingo a pressão internacional sobre o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ao se somar aos Estados Unidos e aos países da América Latina que não reconhecem o resultado das eleições de 28 de julho, marcadas por denúncias de fraude.

(Venezuela eleições diplomacia, já transmitida)

-- EUROPA

LONDRES:

Premier britânico promete condenações 'rápidas' após distúrbios da extrema direita

O primeiro-ministro britânico, o trabalhista Keir Starmer, prometeu nesta segunda-feira (5) condenações "rápidas" depois da reunião de crise pelos distúrbios de ativistas da extrema direita após o assassinato de três menores.

(GB violência governo polícia manifestação, 520 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

PARIS:

Temor de recessão nos Estados Unidos derruba Bolsas na Ásia e Europa

As Bolsas desabaram nesta segunda-feira (5), enquanto o dólar e o euro registravam uma desvalorização em relação ao iene, uma consequência da crescente preocupação dos investidores com a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos.

(EUA divisas moeda bolsa Ásia mercado economia Europa bancos ações)

HIGHBRIDGE:

Apicultores e cientistas britânicos enfrentam o espinhoso problema do mel adulterado

Lynne Ingram parece calma enquanto cuida de suas colmeias em um canto arborizado de Somerset, no sudoeste da Inglaterra. Mas há vários anos esta apicultora luta contra um inimigo complexo: o mel adulterado.

(GB fraude nanotecnologia comércio apicultura crime natureza ciência alimentação, 450 palavras, já transmitida)

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com