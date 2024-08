Depois de cumprir suspensão automática na vitória do Brasil sobre a França (1 a 0) pelas quartas de final do torneio olímpico de futebol feminino, Marta recebeu gancho de dois jogos e deve ficar de fora da semifinal contra a Espanha, uma decisão que a CBF anunciou que vai recorrer junto à Fifa para ter a camisa 10 na partida.

"A Diretoria Jurídica da CBF vai entrar com pedido de efeito suspensivo no Comitê Disciplinar da FIFA para contar com a jogadora Marta na semifinal olímpica", informou a entidade em comunicado divulgado em seu site.

"A CBF, juntamente com o COB, ressalta que não medirá esforços para reverter a exagerada sanção imposta pela FIFA", acrescenta a nota.

Marta recebeu cartão vermelho na derrota do Brasil justamente para a Espanha (2 a 0), na última rodada da fase de grupos, devido a uma entrada dura na lateral Olga Carmona.

Medalha de prata nos Jogos de Atenas-2004 e Pequim-2008, a atacante de 38 anos está em sua sexta participação olímpica e, graças à classificação brasileira à semifinal, poderá voltar ao pódio em caso de mais uma vitória da seleção.

Brasil e Espanha vão se enfrentar por uma vaga na final dos Jogos de Paris na próxima terça-feira (6), a partir das 16h00 (horário de Brasília), em Marselha.

