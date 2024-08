A equipe dos Estados Unidos venceu neste sábado a final do revezamento misto 4x100 medley dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, batendo o recorde olímpico desta prova que fez sua estreia em Tóquio-2020.

O quarteto americano formado por Ryan Murphy, Nic Fink, Gretchen Walsh e Torri Huske venceu com o tempo de 3 minutos e 37 segundos e 43 centésimos. A China (3m37s55) ficou com a prata e a Austrália (3m38s76) com o bronze.

León Marchand, grande nome da natação em Paris-2024 com quatro medalhas de ouro individuais, nadou a segunda parcial de nado peito pela França, que terminou em quarto lugar (3m40s96).

Os britânicos, longe do grande desempenho de três anos atrás, caíram para o 7º lugar e nadaram sem o rei dos 100m peito, Adam Peaty, medalhista de prata no domingo na distância, mas que testou positivo para Covid.

