As australianas venceram o revezamento 4x200m livre nas Olimpíadas de Paris nesta quinta-feira (1º), lideradas por Mollie O'Callaghan e Ariarne Titmus, que fizeram um revezamento final decisivo para superar as americanas.

Francas favoritas, as recordistas mundiais nadaram em 7m38s08, um novo recorde olímpico, superando as americanas (7m40s86) e as chinesas (7m42s34).

A batalha foi mais dura do que o esperado, já que as australianas haviam superado as adversárias nas séries eliminatórias, e contavam na final com O'Callaghan e Titmus, respectivamente medalhistas de ouro e prata na segunda-feira nos 200m.

Na prova decisiva do revezamento, Mollie O'Callaghan imediatamente assumiu a liderança, passando 'o bastão' para Lani Pallister e depois Brianna Throssell, mas Katie Ledecky recolocou as americanas na cola das australianas aos 600 metros.

Ariarne Titmus, recordista mundial dos 200m, mergulhou para ultrapassar Erin Gemmell e conquistar seu quarto título olímpico (200m e 400m em 2021 em Tóquio, 400m e 4x200m em Paris).

Campeã na noite de quarta-feira nos 1.500m, Katie Ledecky terá, portanto, que vencer os 800m, cujas eliminatórias começam na sexta-feira, para alcançar seu objetivo de conquistar o nono ouro olímpico.

Uma vitória no sábado, na final dessa prova, a tornaria uma das duas mulheres mais vitoriosas da história dos Jogos ao lado da ginasta soviética Larissa Latynina (9 medalhas de ouro entre 1956 e 1964).

Do lado canadense, Summer McIntosh voltou aos 4x200m duas horas depois de conquistar o ouro nos 200m borboleta, seu segundo título na piscina de La Défense depois dos 400m medley na segunda-feira. As canadenses terminaram em quarto.

- Brasileiras em sétimo -

A equipe brasileira formada por Mafê Costa, Stephanie Balduccini, Maria Paula Heitmann e Gabrielle Roncatto ficou na sétima colocação, com um tempo total de 7min52s90, a 19 centésimos de bater o recorde sul-americano registrado no Mundial de Esportes Aquáticos de Doha-2024.

Mafê conseguiu um tempo de 1min56s06, superando seu próprio recorde sul-americano na parcial.

O quarteto conseguiu assim repetir o desempenho do Brasil nos Jogos de Atenas-2004, quando o time formado por Monique Ferreira, Paula Baracho, Joanna Maranhão e Mariana Brochado também terminou em sétimo.

--- Resultados do revezamento 4x200m livre feminino

1. Austrália 7:38.08 (RO) (Mollie O'Callaghan, Lani Pallister, Brianna Throssell, Ariarne Titmus)

2. EUA 7:40,86 (Claire Weinstein, Paige Madden, Katie Ledecky, Erin Gemmell)

3. China 7:42,34 (Yang Junxuan, Li Bingjie, Ge Chutong, Liu Yaxin)

4. Canadá 7:46,05 (Mary-Sophie Harvey, Ella Jansen, Summer Mcintosh, Julie Brousseau)

5. Grã-Bretanha 7:48,23 (Freya Constance Colbert, Abbie Wood, Freya Anderson, Lucy Hope)

6. Hungria 7:50,52 (Nikolett Padar, Lilla Minna Abraham, Ajna Kesely, Panna Ugrai)

7. Brasil 7:52,90 (Maria Fernanda Costa, Stephanie Balduccini, Maria Paula Heitmann, Gabrielle Roncatto)

8. Nova Zelândia 7:55,89 (Erika Fairweather, Eve Thomas, Caitlin Deans, Laticia-Leigh Transom)

