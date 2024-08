A nadadora americana Kate Douglass conquistou nesta quinta-feira (1º) o seu primeiro ouro olímpico na final dos 200m peito dos Jogos de Paris 2024, num duelo emocionante com a sul-africana Tatjana Smith.

Smith, campeã dos 100m peito na capital francesa, ficou sem a desejada 'dobradinha' ao terminar a apenas 0,36s de Douglass, que venceu com o tempo de 2m19s24.

A holandesa Tes Schouten ficou com o bronze com o tempo de 2m21s05.

"Estou muito emocionada. Por um tempo eu não sabia se seria capaz de ser campeã olímpica e agora é muito emocionante ver isso acontecer", disse uma radiante Douglass, que também melhorou seu próprio recorde pan-americano neste evento.

A nadadora nova-iorquina, medalhista de bronze nos 200m medley nos Jogos de Tóquio-2020, se destacou nas provas de nado peito após essa prova, conquistando o bronze mundial em 2022 e a prata em 2023.

Com a vitória desta quinta-feira, os Estados Unidos assumem a liderança do quadro de medalhas da natação em Paris com quatro ouros, nove pratas e seis bronzes, à frente da Austrália, que tem 4 ouros, 5 pratas e 1 bronze.

gbv/avl/aam/am