Os vestidos das estrelas da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, Céline Dion, Lady Gaga e Aya Nakamura, estão em exposição em Paris, na Galeria Dior, até dia 30 de setembro, informou um porta-voz da casa de moda à AFP, nesta quinta-feira (1º).

Para performar a música "Hymne à l'amour" de Édith Piaf, no primeiro piso da torre Eiffel - sua primeira performance em quatro anos-, Céline Dion usava um vestido georgette de seda branca, com gola alta, mangas compridas, franjas e cauda, revestido de lantejoulas e pérolas finas.

Outras artistas que se apresentaram na cerimônia também usaram trajes desenhados pela prestigiosa casa francesa, de LVMH, sócio "premium" dos Jogos Olímpicos.

Aya Nakamura, com um mini vestido de plumas douradas, com decote assimétrico e realçado com duas camadas de seda nas costas, executou um medley de suas músicas e composições de Charles Aznavour.

A americana Lady Gaga, por sua vez, performou "Mon truc en plumes", título emblemático do music-hall francês, vestindo um espartilho de cetim preto, sobre o qual usava um casaco curto e uma saia longa de plumas pretas e rosa, com toucado de penas.

Além disso, também pode ser visto na Galeria Dior o vestido com um drapeado de oito metros nas cores da bandeira francesa, azul, branco e vermelho, da cantora lírica Axelle Saint-Cirel, que executou o hino nacional, a "Marselhesa".

pel/jz/mb/jmo/aa