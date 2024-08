Vários sindicatos de jornalistas na França denunciaram "palavras sexistas" durante uma partida de tênis feminino contra a jogadora italiana Sara Errani em uma transmissão da rede RMC durante os Jogos Olímpicos de 2024.

"À esquerda está Sara Errani, que é a chefe, ela faz tudo: lava os talheres, cozinha, limpa o chão", um comentarista esportivo disse na rádio.

Essas palavras, seguidas de risadas, foram ditas na terça-feira durante uma partida de duplas entre as francesas Caroline Garcia e Diane Parry e as italianas Sara Errani e Jasmine Paolini.

"Lembramos que palavras sexistas e misóginas não têm lugar em uma competição internacional", escreveram o Sindicato dos Jornalistas Esportivos da França (UJSF) e a Associação Francesa de Mulheres Jornalistas Esportivas (FJS), em um comunicado conjunto na noite de quarta-feira.

"Estas palavras inaceitáveis não correspondem nem aos valores do esporte nem aos da RMC. Nós as condenamos e serão sancionadas", disse a direção da rede à AFP, sem especificar a natureza das sanções.

As duas associações de jornalistas também elogiaram "a decisão dos responsáveis pela Eurosport no Reino Unido de suspender um comentarista por palavras sexistas".

"Bem, as mulheres estão terminando. Você sabe como são as mulheres... estão esperando o tempo passar, se maquiando", declarou o comentarista durante as provas de natação no sábado.

"O comentarista Bob Ballard fez um comentário inadequado (...) ele foi afastado da nossa equipe de comentaristas imediatamente", reagiu a Eurosport em um comunicado no domingo.

pel-cka/pr/iga/mcd/jc/aa