A velocista jamaicana Shericka Jackson anunciou nesta quarta-feira (31) que não vai disputar os 100 metros rasos nos Jogos Olímpicos de Paris, prova na qual foi medalha de bronze há três anos em Tóquio, para se concentrar nos 200 metros.

"Só vou disputar os 200 metros", declarou Jackson em entrevista coletiva em Saint-Ouen, na periferia de Paris.

As etapas classificatórias dos 100 m rasos feminino vão começar na próxima sexta-feira, com as semifinais e a final no sábado.

A jamaicana, que também é vice-campeã mundial nos 100 m, chegou a Paris com a quinta melhor marca da temporada e, junto com a americana Sha'Carri Richardson, era uma das favoritas a suceder sua compatriota Elaine Thompson-Herah, que não poderá defender o título olímpico devido a uma lesão no tendão de Aquiles.

Jackson venceu os 100 m e os 200 m nas seletivas jamaicanas no final de junho, mas sofreu uma lesão no dia 9 de julho na Hungria. Desde então, não deu mais detalhes sobre suas condições físicas.

Aos 30 anos e com cinco medalhas olímpicas, Jackson vai se concentrar nos 200 metros, distância na qual é bicampeão mundial, e também deverá correr no revezamento 4x100 metros.

