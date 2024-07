O Exército israelense afirmou nesta terça-feira (30) que deseja evitar um conflito mais amplo com o movimento libanês Hezbollah, mas que suas forças estão prontas para "qualquer cenário".

"As contínuas agressões e os brutais ataques do Hezbollah estão arrastando o povo libanês e todo o Oriente Médio para uma escalada maior", declarou o porta-voz militar, Daniel Hagari, em um comunicado. "Embora prefiramos resolver as hostilidades sem uma guerra mais ampla, as IDF [Forças de Defesa de Israel, na sigla em inglês] estão plenamente preparadas para qualquer cenário", acrescentou.

jd/js/sag/llu/dga/am