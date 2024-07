Joaquín Guzmán López, filho do traficante mexicano Joaquín "Chapo" Guzmán, declarou-se inocente nesta terça-feira (30) das acusações de tráfico de drogas em um tribunal de Chicago, para onde foi levado após ser detido junto com o cofundador do cartel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, na semana passada, no Texas.

Em uma audiência presidida pela juíza Sharon Johnson Coleman no tribunal federal de Chicago, Guzmán López disse ser “inocente”, confirmaram fontes do tribunal à AFP.

A juíza ordenou sua prisão sem fiança, e a próxima audiência está prevista para 30 de setembro.

Guzmán López foi preso na quinta-feira passada, quando o avião privado em que viajava pousou em uma pista perto de El Paso, no Texas, junto com "El Mayo" Zambada, um dos fundadores do cartel de Sinaloa nos anos 1980 ao lado de El Chapo, que cumpre prisão perpétua nos Estados Unidos.

A chegada dos dois traficantes a El Paso, do outro lado da fronteira mexicana, tem sido objeto de especulações.

A agência antidrogas dos Estados Unidos afirma que Los Chapitos estão "lutando internamente" contra El Mayo, que segundo a mídia local está bastante doente e teria perdido poder na organização criminosa.

O governo mexicano afirmou na segunda-feira que os Estados Unidos negaram ter planejado a captura do narcotraficante Zambada, sustentando a versão de que o chefe do cartel de Sinaloa foi traído por seus sócios.

Na semana passada, Zambada também se declarou inocente em um tribunal federal de El Paso.

A advogado Frank Pérez anunciou que seu cliente foi "sequestrado" e levado aos Estados Unidos contra a própria vontade.

Segundo a mídia americana, Zambada teria sido traído por Guzmán López, que aparentemente o convenceu a embarcar no avião com destino ao norte do México, mas que acabou aterrissando no país vizinho.

